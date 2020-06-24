ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب على أتليتك بيلباو

فاز فريق برشلونة على نظيره نادي أتليتك بيلباو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

و أحرز البارسا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 عن طريق الكرواتي البديل إيفان راكيتيتش من هجمة بدأها ميسي بتمريرة عرضية على رأس زميله فيدال والذي أعادها للخلف بشكل غريب، ليستحوذ ميسي على الكرة مرة أخرى ويراوغ مدافع بيلباو لتصل الكرة لراكيتيتش والذي سددها بقوة في شباك فريقه معلنًا عن هدف التقد للبارسا بعد معاناة كبيرة في فك شفرة دفاعات بيلباو.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 68 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما توقف رصيد بيلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.





وجاء ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية مباراة برشلونة كالاتي





1- برشلونة 68 نقطة

2- ريال مدريد 65 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 52 نقطة

4- إشبيلية 52 نقطة

5- خيتافي 48 نقطة

6- ريال سوسيداد 47 نقطة

7- فياريال 47 نقطة

8- فالنسيا 46 نقطة

9- أتلتيك بيلباو 42 نقطة

10- غرناطة 42 نقطة

11- ليفانتي 38 نقطة

12- أوساسونا 35 نقطة

13- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

14- ريال بيتيس 34 نقطة

15- بلد الوليد 33 نقطة

16- سيلتا فيجو 30 نقطة

17- إيبار 29 نقطة

18- ريال مايوركا 26 نقطة

19- ديبورتيفو ليجانيس 24 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة