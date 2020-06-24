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أخبار العالم

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: لم تقع أي معارك عسكرية في سرت بالأمس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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احمد شريف

قال العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إنه لم تحدث أي اشتباكات أمس الثلاثاء، في غرب مدينة سرت بين الجيش الليبي الوطني والميليشيات والمرتزقة الأتراك، كما ادعت بعض الصحف اليوم.


وأوضح العميد خالد المحجوب بن خميس، في تصريحه لموقع صدى البلد، أن الجيش الليبي قام بقصف مجموعة من المرتزقة بالمدفعية بمدينة سرت، أمس الأول، الاثنين، مؤكدا على عدم وقوع أي اشتباكات مع الميليشيات الإرهابية أمس الثلاثاء.


وأشار  مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إلى أن يوم أمس شهد فقط خرقا لحاجز الصوت من قبل الطيران ولم تقع أي معارك.

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