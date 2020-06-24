مدير عام «الصحة العالمية» يحذر من انتشار الأكاذيب بشأن جائحة كورونا

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن المعلومات الخاطئة بشأن جائحة "كوفيد 19"، تنتشر بشكل أسرع بكثير، وبشكل أكبر من الحقيقة، على الإنترنت.





جاءت تصريحات تيدروس؛ خلال مشاركته في مؤتمر "كوليجن" الضخم حول التكنولوجيات، الثلاثاء، والذي حضره 32 ألف شخص عبر الإنترنت.





وعن شراكات منظمة الصحة العالمية مع شركات التكنولوجيا الكبرى لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، وصف مدير عام الصحة العالمية هذه الشراكات بـ"المفتاح" لمحاربة "وباء التضليل والمعلومات الخاطئة".





وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تنتشر المعلومات الخاطئة إلى مسافة أبعد وأسرع وأحيانا أكثر عمقا من الحقيقة.. وفي بعض منصات التواصل الاجتماعي ، يزداد احتمال نشر الأكاذيب بنسبة 70 في المائة عن الأخبار الدقيقة.. ولمواجهة هذا، قمنا بإعداد أنظمة مع الشركات الرقمية لنبقى متقدمين"، لافتا إلى أنه تم إطلاق برنامج الدردشة الصحية لمنظمة الصحة العالمية في مارس، لتزويد ما يصل إلى 2 مليار شخص بمعلومات دقيقة بأكثر من 40 لغة عبر تطبيق "واتس آب" وموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.





وتعد هذه هي النسخة السنوية السادسة لـ"كوليجن"، ويقول منظموه إنه المؤتمر حول التكنولوجيات الذي يحظى بـ"أسرع نمو في أميركا الشمالية"، وكان من المقرر أن يقام في تورونتو هذا العام والعام المقبل قبل اتخاذ قرار بعقده عبر الإنترنت بسبب جائحة "كوفيد-19".

ويتحدث في المؤتمر أكثر من 600 شخصية، من بينهم رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بجانب عمدة تورونتو، جون توري.



