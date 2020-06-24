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رياضة

ميدو: تطوير الدوري ضرورة لزيادة قيمته التسويقية.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:25 ص
ميدو
ميدو
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محمد رشاد
قال أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك ومصر المقاصة لكرة القدم السابق، إن بطولة الدوري المصري تم إساءة التصرف فيه، خلال الفترة الأخيرة. 

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وأضاف ميدو خلال تصريحات لقناة "صدي البلد" عبر برنامج "الماتش": "الدوري المصري منتج يتم إساءة التصرف فيه، ولا بد من تطوير هذا المنتج لزيادة قيمته التسويقية".

واستشهد ميدو بموقف لـ تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، حيث قال: "تركي آل الشيخ قبل ذلك حاول إدخال 25 كاميرا بجودة عالية جدًا لكي يتم بث مباريات بيراميدز وأمام عيني في الاستاد ، المسؤولون رفضوا أن يتم دخول الكاميرات وسمحوا له بـ3 فقط، أنا لا أعلم لماذا نحارب بعضنا؟".

وأكمل: "أحزن عندما أنظر للدوري السعودي وجودة التصوير والمباريات وأنظر للدوري المصري رغم أن الفوارق قليلة وفي استطاعتنا ونحن أصحاب التاريخ الأكبر".
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