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أخبار العالم

أكثر من 100 ألف وفاة بـ فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:23 ص
أكثر من 100 ألف وفاة
أكثر من 100 ألف وفاة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية
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قسم الخارجي
تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أمريكا اللاتينية 100 ألف حالة، وفقا لإحصاءات وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة، أن نصف عدد المصابين في البرازيل وحدها، حيث أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن 52 ألفا و645 حالة وفاة في البلاد جراء كورونا، وما يزيد عن مليون حالة إصابة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميا، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

في سياق آخر، كشفت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي إس إيه" ، عن أنها تتوقع الحصول على الموافقة على لقاح "كوفيد 19" المحتمل تطويره مع شركة "جلاكسو سميث كلاين" البريطانية في النصف الأول من العام المقبل، أسرع ما كان متوقعًا في السابق.

وقال جون ريد، مدير أبحاث سانوفي، للصحفيين، عندما سئل عن الإطار الزمني المعجل: "نحن نسترشد بحوارنا مع السلطات التنظيمية".
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