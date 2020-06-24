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فن

طارق صبري يهنئ أيمن الشيوي بـ عيد ميلاده

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:51 ص
طارق صبري
طارق صبري
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مصطفى كرم

هنّأ الفنان طارق صبري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام الفنان أيمن الشيوي بعيد ميلاده.

ونشر طارق صبري صورة له مع أيمن الشيوعي وعلق عليها قائلا "أخ كبير وأستاذ ومعلم.. دكتور أيمن الشيوي كل سنه وانت طيب يا عميد، يارب السنة الجاية تبقى أحلى عليك".

ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، يتضمن بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال، بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

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