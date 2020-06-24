مصر لن تتعاون مع الإرهاب وداعميه.. أبو ظبي تطالب بحل ينهي التدخل التركي في ليبيا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، بتطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود الدول في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وتصدر المشهد الليبي عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، حيث أبرزت "البيان" تأكيد وزير الخارجية سامح شكري خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أن مصر لن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.





ونقلت الصحيفة عن سامح شكري قوله إن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا، مذحرا من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم الجماعات والميليشيات الإرهابية وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي العربي.





في السياق ذاته، أبرزت الصحف تأكيد دولة الإمارات حرصها على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع، ودعت الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض التدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي.





وشارك الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث تطورات ملفي ليبيا وسد النهضة الإثيوبي، مشددا على الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حدًا لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر الشقيقة.





وجدد الدكتور قرقاش التأكيد على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية وفقًا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما يقود إلى حل سلمي ليبي - ليبي ناجز ومستدام باعتباره الخيار الوحيد لإعادة السلام إلى الأشقاء الليبيين الذين حضّهم على تغليب المصلحة الوطنية المشتركة.





بينما اهتمت صحيفة "الاتحاد" بتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، حيث أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 يونيو انخفاضًا من 22 في اليوم السابق.





ويعد ذلك انخفاضا عن الأيام السابقة بعدما شهدت العاصمة بكين تفشيًا جديدًا مرتبطًا بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة أصيب خلاله أكثر من 250 شخصًا منذ 11 يونيو.





وتفرض السلطات المحلية قيودًا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.





بينما سجلت لايات المتحدة نحو 800 وفاة إضافية جراء كوفيد-19 فضلًا عن أكثر من 32 ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة حسب جامعة جونز هوبكنز.





وأظهرت بيانات للجامعة التي تعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، نشرت الساعة 20,30 الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة في البلاد بلغ 121,176 وفاة من أصل 2,342,739 إصابة.





دوليا، اهتمت الصحف باستعداد روسيا لاستضافة عرضًا عسكريًا كبيرًا بمناسبة الذكرى الـ 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا على الرغم من تفشي فيروس كورونا.





ومن المقرر أن يشارك أكثر من 13 ألف جندي في العرض الذي سينظم في وسط موسكو بمشاركة نحو 12 وفدا من حلفاء روسيا في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي بكل من الصين والهند وصربيا ومنغوليا، كما يتضمن العرض 75 طائرة وأكثر من 200 مركبة عسكرية.



