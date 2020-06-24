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أخبار البلد

نقل الكهرباء تناقش فصل الإدارة الطبية للشركة وضمها لإشراف القابضة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
ناقشت الجمعية غير العادية لشركة نقل الكهرباء عددا من الملفات أبرزها فصل الإدارة الطبية للشركة وضمها لشركة الخدمات الطبية الجديدة للعاملين بقطاع الكهرباء التى دشنتها الوزارة مؤخرا تحت إشراف الشركة القابضة للكهرباء، للتوسع في تقديم خدمات مميزة لأكثر من 170 ألف عامل بالقطاع إلى جانب من يحتاج لهذه الخدمات من جانب المواطنين. 

وعقدت الجمعية غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة.

وعقد الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء بالقاعة الرئيسية بالدور الأول مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تطبقها وزارة الكهرباء لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة التباعد في المسافات بين الحضور.

واستعرضت المهندسة صباح مشالى خلال الاجتماع عدد من النقاط الرئيسية الخاصة بقيمة الأصول المملوكة للإدارة الطبية لشركة نقل الكهرباء على مستوى المناطق التابعة للشركة وعدد العاملين بها وكذلك قيمة الالتزامات المالية التى تتحملها الإدارة الطبية من موازنة شركة النقل.

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