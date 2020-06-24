الأعلى للآثار يوضح الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة لمصر

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار: إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار قام باجتماع برئاسة وزير السياحة والآثار وكانت هناك حزمة قرارات مهمة اتخذها المجلس، منها الفتح التدريجي لبعض المناطق والمتاحف الأثرية، موضحا أن أهم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا هى ضرورة تعقيم المواقع الأثرية قبل بدء الزيارة.
وأضاف "وزيرى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن من ضمن الإجراءات الإحترازية للمتاحف والمواقع الأثرية هى التأكيد على قياس درجات الحرارة ليس فقط للزائرين ولكن للعاملين قبيل إفتتاحها، موضحا أنه تم إنشاء ملصقات على الأرض لضمان عملية التباعد، بالإضافة إلى التأكيد على ارتداء الكمامات طوال التواجد داخل المنشأة الأثرية.
وتابع أنه بالنسبة للأعداد لايجب أن يكون لدي المرشد السياحي مجموعة أكثر من 20 أو 25 شخصا، مشيرا إلى أن داخل المتاحف سيكون الشرح من خلال سماعات، حفاظا على هيبة المكان داخله وللتأكيد على عدم التزاحم حول المرشد.
وأكد أن بالنسبة للسياحة الداخلية من مصريين أو طلاب المدارس أو مجموعة الشباب والرياضة يجب إخطار الموقع ب48 ساعة قبل دخوله وزيارته لها، فى حد أقصى خمس مجموعات سياحية لهم فى اليوم.
وأفاد أن بجانب شباك التذاكر هناك معقبات ومطهرات يجب أن تستخدم لكل زائر قد قام بالدخول للموقع، حيث أنه تم تطبيقه بالفعل منذ فترة.