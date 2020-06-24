الأعلى للآثار يوضح الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة لمصر





وأضاف "وزيرى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن من ضمن الإجراءات الإحترازية للمتاحف و المواقع الأثرية هى التأكيد على قياس درجات الحرارة ليس فقط للزائرين ولكن للعاملين قبيل إفتتاحها، موضحا أنه تم إنشاء ملصقات على الأرض لضمان عملية التباعد، بالإضافة إلى التأكيد على ارتداء الكمامات طوال التواجد داخل المنشأة الأثرية.





وتابع أنه بالنسبة للأعداد لايجب أن يكون لدي المرشد السياحي مجموعة أكثر من 20 أو 25 شخصا، مشيرا إلى أن داخل المتاحف سيكون الشرح من خلال سماعات، حفاظا على هيبة المكان داخله وللتأكيد على عدم التزاحم حول المرشد.





وأكد أن بالنسبة للسياحة الداخلية من مصريين أو طلاب المدارس أو مجموعة الشباب والرياضة يجب إخطار الموقع ب48 ساعة قبل دخوله وزيارته لها، فى حد أقصى خمس مجموعات سياحية لهم فى اليوم.



