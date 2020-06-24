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ثقافة

منها الأهرامات.. الأعلى للآثار يعلن المناطق والمتاحف المتاحة للجمهور بدءًا من السبت

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:26 م
الدكتور مصطفى وزيرى،
الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المناطق الأثرية والمتاحف سيتم فتحها تدريجيا مع بداية شهر يوليو، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة والآثار مع وزارة الطيران على فتح المتاحف بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.


وأضاف "وزيرى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه بالفعل تم فتح متحف الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، خلال جولة هامة من قبل وزارة السياحة والطيران والمحافظ هناك، موضحا أنه تم القيام بجولة تفقدية بمتحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، حيث سيتم افتتاحه مرى أخرى أول يوليو.


وذكر أن وزير السياحة والآثار سيتوجه غدا، الخميس، إلى محافظة مرسى مطروح لإعادة افتتاح متحف مرسى مطروح ومتحف كهف روميل يوم الجمعة، مع تفقد بعض الأماكن السياحية الموجودة هناك.


وأكد أنه كان هناك قرار للمجلس الأعلى للآثار فى أول يوليو مع بداية حركة السياحة الخارجية، سيتم الفتح التدريجي لبعض المناطق الأثرية، بدءا من أسوان وافتتاح معبدى أبو سمبل، ثم معبد فيلة ثم وادى الملوك والدير البحرى فى الأقصر ومعابد الكرنك فى الشرق ومتحف الأقصر.


وأوضح أنه سيتم البدء فى افتتاح الأهرامات والقلعة بالقاهرة، بالإضافة إلى إعادة افتتاح لبعض المناطق الأثرية بالإسكندرية.
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