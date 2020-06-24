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رياضة

الدوري الانجليزي.. تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا في مواجهة نيوكاسل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:19 م
تريزييجيه
تريزييجيه
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عبدالله هشام
يحل فريق استون فيلا ضيفا علي منافسه نيوكاسل يونايتد اليوم في تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب جيمس بارك ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز "البريميرليج" . 

وحسب صحيفة برمنجهام ميل الانجليزية فإن المحترف المصري محمود تريزيجيه سيتواجد في التشكيل الاساسي لفريق استون فيلا لمواجهة نيوكاسل بينما سيتواجد أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء . 


وشارك محمود تريزيجيه كبديل في المباراة الماضية امام تشيلسي وانتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف . 

جدير بالذكر ان فريق استون فيلا يحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 26 نقطة بينما يأتي نيوكاسيل في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة
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