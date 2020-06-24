حلمي طولان: اقترحنا عودة الدوري 15 أغسطس والتدريبات الجماعية أول يوليو.. فيديو

الإجراءات الاحترازية كاملة

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعًا اليوم الأربعاء مع المديرين الفنيين للأندية لمناقشة المعوقات التي تؤرق المدربين لمحاولة حلها، بجانب عرض خطة العودة من الناحية الطبية والتأكيد على الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها.





وأضاف حلمي طولان خلال تصريحاته على هامش اجتماع اللجنة الخماسية مع مدربي الأندية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : من الطبيعي وجود حالات إيجابية بين لاعبي ومدربي وإداريي الأندية المصرية ، بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفد 19 فى مصر .





وأردف : اقترحنا فى اجتماع اللجنة الخماسية مع المديرين الفنيين للأندية عودة الدوري الممتاز لكرة القدم يوم 15 أغسطس وبدء عودة التدريبات الجماعية من أول يوليو المقبل .



