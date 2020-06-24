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رياضة

حلمي طولان: اقترحنا عودة الدوري 15 أغسطس والتدريبات الجماعية أول يوليو.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:34 م
حلمي طولان
حلمي طولان
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محمد رشاد
قال حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ، اكتشاف عينات إيجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19  بين لاعبي وإداريي الأندية المصرية وضع طبيعي ولابد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية كاملة.


وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعًا اليوم الأربعاء مع المديرين الفنيين للأندية لمناقشة المعوقات التي تؤرق المدربين لمحاولة حلها، بجانب عرض خطة العودة من الناحية الطبية والتأكيد على الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها.

وأضاف حلمي طولان خلال تصريحاته على هامش اجتماع اللجنة الخماسية مع مدربي الأندية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : من الطبيعي وجود حالات إيجابية بين لاعبي ومدربي وإداريي الأندية المصرية ، بعد انتشار وباء فيروس  كورونا المستجد كوفد 19 فى مصر .

وأردف : اقترحنا فى اجتماع اللجنة الخماسية مع المديرين الفنيين للأندية عودة الدوري الممتاز لكرة القدم يوم 15 أغسطس وبدء عودة التدريبات الجماعية من أول يوليو المقبل . 

وسبق وأن أعطى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الضوء الأخضر على استئناف نشاط الدوري من جديد بداية من 25 الشهر المقبل.
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