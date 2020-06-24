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أخبار العالم

تركيا في مرمى العقوبات.. أمريكا وأوروبا يضيقان الخناق عليها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:58 م
السيناتورالأمريكي
السيناتورالأمريكي
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محمد علي
تدريجيًا وبشكل متصاعد، صار الضغط وتضييق الخناق على تركيا يزداد شيئًا فشيئًا من قبل أمريكا وأوروبا، بعد خروج الأفعال التركية عن السيطرة، في ليبيا.

ووفق ما ذكرت صحيفة أحوال التركية المعارضة، فعدد  من أعضاء الكونجرس يواصلون ضغطهم لفرض عقوبات على تركيا.

وعلى رأس هؤلاء السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، الذي دعا إلى فرض عقوبات على أنقرة بسبب عدوانها على اليونان وقبرص، وهو معروف ب "مناهضته لتركيا" . 

وقال السيناتور، والنائل من الحزب الديمقراطي من نيوجيرسي في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن: "العلاقات الأمريكية مع اليونان وقبرص وإسرائيل حيوية؛ للاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط" ، لكن الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان يهدد الاستقرار الإقليمي ومصالح السياسة الأمريكية في الأشهر الأخيرة، من خلال زيادة العدوان ضد شركائنا اليونانيين والقبارصة".

وتصاعدت التوترات مؤخرًا بين تركيا واليونان وقبرص بسبب نزاع حول حقوق التنقيب  في شرق البحر المتوسط. 

وبينما يتواصل الضغط الأمريكي لمعاقبة تركيا، تجهز أوروبا في يوليو المقبل- بمبادرة فرنسية- للضغط ؛ لإخراج تركيا من حلف الناتو، واتخاذ اجراءات قاسية ضد رجب أردوغان، الذي يواصل انتهاك القانون الدولي ودعم المسلحين في ليبيا.

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