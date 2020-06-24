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تعليم

امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر.. الموعد والإجراءات وكيفية الاعتذار

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:06 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
حددت جامعة الأزهر، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ليكون صباح يوم الاثنين  الموافق ٤ يوليو 2020 .


وتبدأ الامتحانات بمادة القرآن الكريم، على أن تنتهى هذه الامتحانات فى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، ويترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بمايتناسب وطبيعةالكلية. 

ونبهت الجامعة على ضرورة التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة فى مو اعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك فوارق زمنية منعا لتكدس وتزاحم الطلاب، إضافة إلى استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهى فى موعد محدد. 

وشددت الجامعة على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ علي سلامة منسوبي  الجامعة من  إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام  المشاركين في عملية الامتحان  للأقنعة الواقية (الماسكات)  والمطهرات  فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تفتح الجامعة أبواب المدن الجامعية أمام الطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة، ويتم التسكين قبل موعد الامتحان بيومين على حسب جدول كل كلية.

ويحق للطلاب الذين لا يرغبون في أداء امتحانات نهاية العام 2019-2020 نظرا للظروف الراهنة، التقدم بطلب للكليات قبل بدء الامتحانات ووفقا للمواعيد التي تقررها الكليات، ويمكن للطلاب التقدم بطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية المتقدم.

ويكون الاعتذار في هذه الحالة يكون عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني 2019-2020، وبالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت أثناء الامتحانات، وفي كلتا الحالتين لا يعد الطالب راسبا ويحق لهذه الحالات دخول امتحان الدور الثاني لهذا العام ويحتفظ بتقديراته ودرجاته.
امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر.. الموعد والإجراءات وكيفية الاعتذار
امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر.. الموعد والإجراءات وكيفية الاعتذار
امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر.. الموعد والإجراءات وكيفية الاعتذار
امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر.. الموعد والإجراءات وكيفية الاعتذار
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