امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر.. الموعد والإجراءات وكيفية الاعتذار

ونبهت الجامعة على ضرورة التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة فى مو اعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك فوارق زمنية منعا لتكدس وتزاحم الطلاب، إضافة إلى استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهى فى موعد محدد.





وشددت الجامعة على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ علي سلامة منسوبي الجامعة من إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام المشاركين في عملية الامتحان للأقنعة الواقية (الماسكات) والمطهرات فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.





ومن المقرر أن تفتح الجامعة أبواب المدن الجامعية أمام الطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة، ويتم التسكين قبل موعد الامتحان بيومين على حسب جدول كل كلية.



