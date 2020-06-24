فتح المساجد.. مبروك عطية: من حق المسئول منع المصلي بدون الكمامة.. الرسول أمرنا باعتزال الجامع لو أكلنا «بَصَل» فما بالنا بـ كورونا

مبروك عطية يعلق على فتح المساجد

عطية: الرسول أمرنا باعتزال المسجد لو أكلنا «بَصَل» فما بالنا بالكورونا

عطية: من حق المسئول عن المسجد منع مُصَلٍّ بلا كمامة

من نوى الحج هذا العام يؤجر على نيته ويُبعث عليها









قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا باعتزال المسجد لو أكلنا "بصلًا أو ثومًا" فما بالكم بالكورونا القاتلة.



وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن فتح المساجد من مبشرات الخير، وأنصح ألا يكون هناك تزاحم على الصلوات الخمس اليومية، موضحا أن النبي قال: "من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا ولا يأتي الجماعة".



وأشار إلى أنه في هذه الفترة خاصة في ظل انتشار كورونا؛ ينبغي أن يكون هناك منع للتجمعات حتى وإن كانت في المساجد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باعتزال المسجد لمجرد تناول البصل أو الثوم، فمن باب أولى يكون ذلك في وقت كورونا.









وقال الداعية الإسلامي، إن من نوى الحج وعزم على أدائه، فينطبق عليه حديث النبي "إنما الأعمال بالنيات"، مضيفا أن المرء يبعث يوم القيامة على نيته ويؤجر عليها إن حال حائل بين تلك النية وبين الفعل الذي نواه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

واستشهد بالحديث الذي جاء فيه أن رجلا دخل على النبي وقبل ان يدخل، قال النبي للصحابة: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات، وكان هذا بسبب أنه لا يحمل في قلبه حقدا ولا حسدا لمسلم.

وأشار إلى أن الذي نوى الحج ولم يحج يؤجر بنيته هذه، وتبقى النية قائمة حتى يتيسر له الاداء فيما بعد.



