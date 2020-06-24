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رياضة

الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود إنتر ميلان للتقدم على ساسولو في الشوط الأول

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق إنتر ميلان على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول، ضمن الجولة الـ27 من منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتقدم فريق ساسولو عبر فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة الـ6، وفي الدقيقة الـ41 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الإنتر في لقطة عليها جدل كبير حول أحقية الإنتر في تلك الركلة المحتسبة.

وتقدم لوكاكو لتسجيل الكرة ونجح بالفعل في وضعها ليرفع رصيده من الأهداف في الكالتشيو إلى 19 هدفًا.

وفي الوقت المتحسب بدل من الضائع سجل اللاعب بيراجي الهدف الثاني بعد أسيست من أليكسيس سانشيز.

ويدخل فريق انتر ميلان المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة الصراع علي صدارة جدول الترتيب او حجز مركز للتأهل الي بطولة دورى ابطال اوروبا الموسم المقبل . 

ويدخل فريق ساسولو المباراة بهدف تحقيق نتيجة ايجابية تبعده عن مراكز الخطر والهبوط لدوري القسم الثاني . 

ويحتل فريق انتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بينما جاء ساسولو في المركز ال12 برصيد 32 نقطة
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