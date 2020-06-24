الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود إنتر ميلان للتقدم على ساسولو في الشوط الأول

تقدم فريق إنتر ميلان على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول، ضمن الجولة الـ27 من منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو".





وتقدم فريق ساسولو عبر فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة الـ6، وفي الدقيقة الـ41 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الإنتر في لقطة عليها جدل كبير حول أحقية الإنتر في تلك الركلة المحتسبة.





وتقدم لوكاكو لتسجيل الكرة ونجح بالفعل في وضعها ليرفع رصيده من الأهداف في الكالتشيو إلى 19 هدفًا.





وفي الوقت المتحسب بدل من الضائع سجل اللاعب بيراجي الهدف الثاني بعد أسيست من أليكسيس سانشيز.