سكان شارع مسجد التقوى فى عين شمس يشكون من الانقطاع المستمر لمياه الشرب

أستغاث المواطن عيد إبراهيم ، من سكان شارع مسجد التقوى المتفرع من شارع العشرين بزهراء عين شمس الشرقية فى محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إنقطاع مياه الشرب .





ويقول فى رسالته : نعانى نحن من إنقطاع المياه بشكل يومي من الساعه 12 ظهرآ حتى الساعه 12 منتصف الليل وهذا الإنقطاع يوميا .





للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى

01118228685





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.







