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بين الناس

سكان شارع مسجد التقوى فى عين شمس يشكون من الانقطاع المستمر لمياه الشرب

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن عيد إبراهيم ، من سكان شارع مسجد التقوى المتفرع من شارع العشرين بزهراء عين شمس الشرقية فى محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إنقطاع مياه الشرب .

ويقول فى رسالته : نعانى نحن من إنقطاع المياه بشكل يومي من الساعه 12 ظهرآ حتى الساعه 12 منتصف الليل وهذا الإنقطاع يوميا .

للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى
01118228685

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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