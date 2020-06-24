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اليوتيوبر عمرو راضي: لم أسع إلى الشهرة.. ووزعت الأدوية على المستشفيات.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:14 م
اليوتيوبر عمرو راضي
اليوتيوبر عمرو راضي
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محمود محسن
أكد اليوتيوبر عمرو راضى،  أن الأدوية لم تمكث فى منزله أكثر من ساعة، وقمت بتوزيعها على الفور للمستشفيات، مشددًا على أنه لم يسع إلى الشهرة أو تحقيق منفعة شخصية.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، إن لديه كافة المستندات القانونية التى تؤكد صحة موقفة فى حصوله على كمية كبيرة من أدوية تساعد مرضى فيروس كورونا على التعافى.

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وتابع اليوتيوبر عمرو راضي أنه أخطأ فى الفيديو وقال إن لديه 10 آلاف عبوة، والحقيقة هم ألف عبوة فقط، مؤكدا أنه حصل على ترخيص من جميعة أهلية من أجل حصوله على الدواء من الشركة المعنية به، وأنه لم يخزن أدوية فى منزله.

وأشار راضي إلى أن  أن فيديوهاته الأخيرة والمتعلقة بأدوية فيروس كورونا، ليست من قبيل التجارة، بل من أجل دعم ومساندة الدولة والمرضى فى ظل جائحة كورونا.

وقال عمرو راضي إن المستشفيات بها حالات حرجة فى ظل كورونا، وهدفي من وراء الفيديوهات أن أنقذ هؤلاء وهذا ما قمت به.
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