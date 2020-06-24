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مرأة

بصورة رومانسية مع زوجها.. نسليهان أتاغول بإطلالة بسيطة على إنستجرام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:20 م
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول
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آية التيجي
نشر قادير دوغلو زوج الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول صورة رومانسية تجمعه بها وهما يجلسان على احد الكافيهات، وقامت قادير بمشاركة صورته مع نسليهان أتاغول مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وهو ما دفع متابعيها للتعليق عن مدى حبهم الشديد لهم.

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وظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة بسيطة وناعمة، حيث ارتدت توب باللون اللبني بأكمام طويلة بتصميم هاف استوميك وهاي كول، وعليه بنطال رياضي باللون الكحلي، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وتركت نسليهان أتاغول شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف نسليهان أتاغول في وضع الماكياج أو ارتداء الاكسسورات؛ حيث انها اكتفت بارتداء نظارة نظارة باللون الأحمر، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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