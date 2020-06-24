أخبار النادي الأهلي | عودة الفريق إلى التدريبات.. تألق فتحي ونيولوك رمضان.. جلسة عبد الحفيظ مع اللاعبين

تغيب صالح جمعة، لاعب فريق الأهلي، عن مران فريقه الجماعي صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد استئنافه لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، ما يقرب من 3 أشهر.







