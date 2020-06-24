أخبار النادي الأهلي | عودة الفريق إلى التدريبات.. تألق فتحي ونيولوك رمضان.. جلسة عبد الحفيظ مع اللاعبين

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة بدنية مطولة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وأفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.
كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي
، عن خطة النادي الاحترازية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الجميع من فيروس كورونا المستجد وذلك عقب قرار الدولة المصرية بفتح الأندية وعادة النشاط من جديد.
نشر احمد فتحى , لاعب النادى الاهلى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة من تدريبات اليوم من النادى الاهلى . نشر مروان محسن , لاعب النادى الاهلى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور من مران اليوم الاول , ظهر فيهم بصحبة اللاعب احمد فتحى والاعب عمرو السولية .
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل جلسته مع لاعبي الفريق اليوم، في أول تجمع لهم بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.
نشر محمد هانى لاعب النادى الاهلى صوره جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. شارك محمود كهربا , لاعب النادى الاهلى جمهوره بصور عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .
تغيب صالح جمعة، لاعب فريق الأهلي، عن مران فريقه الجماعي صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد استئنافه لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، ما يقرب من 3 أشهر.
ظهر رمضان صبحي نجم الأهلي، بـ"نيولوك"، في مران فريقه صباح اليوم، حيث تم استئناف التدريبات لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، لمدة 3 أشهر.