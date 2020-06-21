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رياضة

محمود كهربا يهنئ حسين الشحات بـ عيد ميلاده الـ 28

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:42 م
كهربا والشحات
كهربا والشحات
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محمد بدران
حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على تهنئة حسين الشحات لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ"28" فهو من مواليد 21 يونيو 1992"

ونشر محمود كهربا صور له برفقة الشحات عبر خاصية "ستورى" على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد"

يذكر أن حسين الشحات شارك مع النادى الأهلى في 50 مباراة منذ انضمامه إليه، سجل خلالهم 13 هدفًا، وصنع 8، بواقع 26 مباراة الموسم الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4، بينما شارك هذا الموسم في 24 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، وصنع 4 أهداف.

وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

واستقر الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح الأربعاء المقبل، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.


وقام الجهاز الإداري اليوم بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.




محمود كهربا يهنئ حسين الشحات بـ عيد ميلاده الـ 28
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