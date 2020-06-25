إعلامي سعودي: إصابة 6 لاعبين بالنصر بفيروس كورونا

6 إصابات تأكدت هذا اليوم بفيروس #كورونا، هناك آخرون لم تظهر نتائجهم..

وكتب عبدالرحمن الفريح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "في #





وأضاف " لازلتُ أقول: صحة الجميع ومن بينهم العاملين في الأندية اهم من دوري وكرة قدم .. اذا كانت الجائحة مستمرة مع بدايات الدوري فا لإلغاء أفضل وإذا انتهت فهذا ما يتمناه الجميع".









وكان الاتحاد السعودي أعلن عن إصابة 6 من لاعبي فريق النصر السعودي عقب إجراء المسحة على اللاعبين استعدادا لعودة الدوري السعودي.



