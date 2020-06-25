إعلامي سعودي: إصابة 6 لاعبين بالنصر بفيروس كورونا

كشف الإعلامي الرياضي السعودي عبدالرحمن الفريح، عن موقفه بشأن استئناف بطولة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين حيث طالب بإلغائه.
وكتب عبدالرحمن الفريح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "في #النصر 6 إصابات تأكدت هذا اليوم بفيروس #كورونا، هناك آخرون لم تظهر نتائجهم.. دعواتنا لهم بالشفاء العاجل".
وأضاف "لازلتُ أقول: صحة الجميع ومن بينهم العاملين في الأندية اهم من دوري وكرة قدم .. اذا كانت الجائحة مستمرة مع بدايات الدوري فالإلغاء أفضل وإذا انتهت فهذا ما يتمناه الجميع".
وكان الاتحاد السعودي أعلن عن إصابة 6 من لاعبي فريق النصر السعودي عقب إجراء المسحة على اللاعبين استعدادا لعودة الدوري السعودي.
ومن المقرر أن يتم استئناف بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس على أن يستمر حتى 9 سبتمبر المقبل.