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فن

حسن الشافعي ينشر فيديو مع شيرين عبد الوهاب.. وحسام حبيب يعلق: والله لأوريكم

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:54 ص
حسن الشافعي وشيرين
حسن الشافعي وشيرين عبد الوهاب
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مصطفى كرم

نشر الملحن حسن الشافعي، مقطع فيديو جديدا برفقة الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وكتب حسن الشافعي على الفيديو، "شيرين"، وعلق عليه حسام حبيب زوج شيرين وكتب "وانا لأ، والله لاوريكم".


رد حسن الشافعي على حسام حبيب "والله انت عالمي وربنا يخليكم لبعض" ليرد عليه حسام حبيب قائلا "حبيبي يا سون سون".


وانتشر منذ أيام خبر عن وجود خلاف شديد وصل لحد التشابك بالأيدي بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب تدخل على أثره الفنان أحمد سعد للصلح بينهما بناء على طلب شيرين.


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ونفى شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها عبر صفحته على الفيسبوك، وكتب "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص، شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".

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