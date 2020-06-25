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أخبار البلد

ناشدا أولياء الأمور عدم التزاحم.. وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان مدرستين بشبرا الخيمة

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، بمدرستي بهتيم الثانوية بنات، والإعدادية بنات بشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.


ووصل شعراوي والهجان لمقر المدرسة حوالى الساعة الثامنة و٤٥ دقيقة صباحًا، حيث كان الطلاب قد بدأوا فى التوافد على مقر المدرسة، ووجه الوزير التحية للطلاب المصطفين للدخول إلى المدرسة وقياس درجة الحرارة بجوار أبواب وسور المدرسة، ووجه لهم كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى أداء الامتحانات، كما طالبهم بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا والنصائح الطبية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأمنهم داخل وخارج اللجان.


وعقب ذلك، تابع وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان مرحلة دخول الطلاب للمدرسة، مرورًا ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية الخاصة بهم.


وطالب شعراوي الطلاب بالالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم، كما حرص الوزير على تسليم عدد من الكمامات الطبية لبعض الطالبات خلال دخولهن إلى اللجان.
 

كما تفقد شعراوي بعض لجان الامتحان داخل المدرسة أثناء دخول الطلاب، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.


كما قام الوزير والمحافظ بمتابعة سير العمل بغرف الكشف داخل المدرسة والمخصصة لفحص الحالات التى تعانى من أي أعراض، من جانب طبيب متخصص.


واستمع شعراوي والهجان إلى شرح من الفرق الطبية الموجود باللجان لطرق متابعة الحالات الصحية للطلاب والمرور على اللجان بصورة مستمرة لقياس درجات الحرارة لأي طالب أو طالبة تظهر عليه علامات التعب.


كما اطمأن الوزير على عدم وجود أي حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب في المدارس التي قام بزيارتها، وتواجد سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ.
 

وناشد وزير التنمية المحلية، عددا من أولياء الأمور الذين جاءوا مع أبنائهم إلى مقر المدرسة عدم التزاحم أمام اللجان، وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.


 وأشاد شعراوي بالإجراءات الطبية والتنظيمية باللجان التي قام بزيارتها والتنسيق الذي يتم بين محافظ القليوبية وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالامتحانات، وعلى رأسها مديرية الصحة ومديرية الأمن.


من جانبه، أشار اللواء عبد الحميد الهجان إلى أنه تم تجهيز اللجان بالمحافظة بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود 112 طبيبا أو زائرا صحيا على مستوى المحافظة للإشراف على اللجان، كما تم توفير 12 سيارة إسعاف، لافتا إلى وجود تعليمات بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.
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