استقبلت 4192 مريضا.. مستشفيات جامعة المنوفية: إجراء 236 عملية جراحية في أسبوعين

أعرب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن شكره وتقديره لجميع الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية على كل الجهود المبذولة وعطائهم اللا محدود لتأدية رسالتهم السامية منذ بداية الجائحة وحتى الآن دون أى تقصير.





كما وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالطوارئ من أطباء وصيادلة وتمريض وعاملين وأفراد الأمن علي جهدهم المبذول في خدمة المرضى منذ صدور قرار تكليف مستشفيات جامعة المنوفية بإستقبال مرضى الطوارئ بمحافظة المنوفية بالكامل على مدار الـ ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، وماتكبدوه من مشقة العمل المتواصل وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لحالات الطوارئ.





وأوضح رئيس الجامعة، أن طوارئ المستشفيات الجامعية استقبلت 4192 مريضا على مدار الأسبوعين الماضيين تم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، كما تم إجراء 236 عملية جراحية طارئة في مختلف التخصصات الجراحية.



