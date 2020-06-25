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أخبار العالم

خطة الضم مرفوضة.. ملادينوف يطالب الفلسطينيين والإسرائيليين بالعودة للمفاوضات

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:24 م
ملادينوف يطالب الفلسطينيين
ملادينوف يطالب الفلسطينيين والإسرائيليين بالعودة للمفاوضات
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس تصريحات المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف حول رفض مخططات الضم الإسرائيلية التي تستهدف فرض سيادة الاحتلال على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وأكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أنه ينبغي على الجميع، أن يعمل من أجل إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات مجددًا.

ودعا ملادينوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس من الفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى طاولة المفاوضات، رغم أن منطق القوة يطغى الآن على روح الحوار.

وأشار، إلى أن الإجراءات الأحادية التي تُنفذها إسرائيل، بما فيها خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار، مرفوضة، ويجب ألا تمر.
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