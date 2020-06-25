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سيارات

«ضحك ولعب وسيارة».. أبرز المقالب التي اعتمدت على المركبات

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:40 م
«ضحك ولعب وسيارة»
«ضحك ولعب وسيارة» .. أبرز المقالب التي اعتمدت على المركبات
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منة الله عبد الحميد
رامز جلال وشيماء سيف وهاني رمزي، جميع هؤلاء النجوم قدموا العديد من البرامج والمقالب الرمضانية، ولكن العامل المشترك بينهم كان استخدام السيارة بطرق مختلفة لإثارة السخرية. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز المقالب التي تم تقديمها داخل السيارة.

رامز ثعلب الصحراء 

اعتمدت فكرة البرنامج على استضافة الفنان في الغردقة، وفي الطريق لمكان التصوير يجلس بأوتوبيس سياحي، وفي حالة أنه ممثل، ستجلس بجواره فتاة حسناء تحاول الإيقاع به، وفي وسط الطريق تظهر سيارة كبيرة تقطع طريق الأوتوبيس وتكسر زجاجه، وتبدأ في تهديد الركاب وتختطف الضيف وتربط شارة سوداء على وجهه، وفجأة يجد النجم نفسه في الاستديو يقابل رامز جلال. 
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شيكروباص 

قدمت الفنانة شيماء سيف برنامجًا قديمًا يُدعى «شيكروباص» قبل شهرتها واعتمدت فكرة البرنامج على التصوير داخل الميكروباص، تنكرت شيماء سيف وارتدت ملابس سيدة سودانية وكان دورها الأساسي هو إزعاج الركاب. 

يذكر أن الفنانة شيماء سبف تعرضت للانتقاد بسبب اتهامها بالعنصرية، وهاجمتها السوشيال ميديا، وقدمت في النهاية اعتذار. 

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هاني هز الجبل 

منذ سنوات عديدة قدم الفنان هاني مزي، برنامج هاني هز الجبل، تدور فكرة البرنامج حول توجيه فريق الإعداد الدعوة لأحد نجوم الفن والرياضة والإعلام، لحضور لقاء مع أحد الإعلاميين وبعد انتهاء اللقاء يتم نقل الضيف بالسيارة إلى مكان لتنفيذ المقلب، ومن هنا تبدأ الإثارة والرعب للضيف ليكتشف في النهاية أنه مقلب هاني رمزي.
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