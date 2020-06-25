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تميم يطلق اسم أردوغان على حصان..صفقات مشبوهة بين قطر وتركيا .. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:51 م
تميم واردوغان
تميم واردوغان
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أسامة علي
كشف موقع ahval news الصفقات المالية المشبوهة بين أردوغان وتميم، حيث أكد أن أردوغان يلجأ للإمارة الصغيرة كلما تعثر ماليا.

وأكد موقع ahval news فى تقرير له أن قطر عرضت دعم البنك المركزي التركي بمضاعفة اتفاقية مبادلة العملات إلى 15 مليار دولار، كما اشترت قطر عددا من الشركات من الممتلكات التركية، منها مصنع الدبابات البالغ قيمته مليار دولار ولكن الدوحة حصلت عليه بـ 50 مليون دولار فقط.

وأضاف التقرير الصادر عن الموقع التركي، أن القطريين استحوذوا على أكبر شركة تلفزيونية تركية، كما تمتلك العائلة القطرية العديد من القصور فى مضيق البوسفور، واشترت الدوحة عددا من الفنادق فى منتجع مارماريس، فنادق في شمال البحر الأسود، وفى المقابل قدم تميم طائرة لأردوغان بقيمة 400 مليون دولار.

وتابع التقرير، أن تميم أطلق اسم أردوغان على حصان  يقدر ثمنه بملايين الدولارات، كما اشترت موزة والدة تميم عددا من الأماكن التراثية فى تركيا وحولتها إلى مناطق حديثة مما أغضب الاتراك.
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