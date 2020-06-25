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رياضة

طبيب الاتحاد السكندري يكشف تطورات حالة اللاعب المصاب بفيروس كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:11 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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عمرو ابوبكر
كشف عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندري، عن تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق الذي ظهرت مسحته إيجابية الإصابة بفيروس كورونا. 

أكد الأشلم، خلال تصريحات فضائية أن حالة اللاعب تحسنت بشكل كبير، وأنه قام بعزل نفسه فى منزله مع الحصول على كافة الأدوية واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية أسرته.

وكانت لجنة طبية من اتحاد الكرة قد أجرت المسحة الأولى على لاعبى الاتحاد السكندرى يوم الاثنين الماضى.

وأضاف الأشلم أن محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى طالب الجهاز الطبى بضرورة اتخاذ كافة التدابير مع اللاعب من أجل علاجه بشكل سليم وفى أسرع وقت ممكن. 


واضطر الأشلم الكشف على المخالطين للاعب أثناء المسحة الأولى حتى يكون الفريق الكروى خاليًا تمامًا من الفيروس قبل بدء التدريبات .
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