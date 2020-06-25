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فن

إجازة الصيف بدأت.. غادة عبد الرازق تشارك جمهورها بصور مع زوجها على الشاطئ

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:19 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورا جديدة على الشاطئ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت غادة  بالمايوه برفقة زوجها  مستمعا بالأجواء الصيفية  علي أحد الشواطئ وكتبت معلقة: إجازة الصيف بدأت. 

وتلقت تفاعلا كبيرا من متابعيها بالإعجابات وجاءت التعليقات كالآتي:
ربنا يسعدك يا غادة ..الله علي الرومانسية .. قمر يا غادة.. بتجنني ربنا يحميكي  كل لما تكبري تحلوي.

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وكانت غادة عبد الرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني للعام المقبل على شاشتها.
 
وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته هذا العام في مسلسل "سلطانة المعز". 

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي، بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.
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