سفير مصر بكندا: إقامة فعاليات ثقافية افتراضية في ظل فيروس كورونا .. فيديو

قال أحمد أبو زيد، سفير مصر بكندا، إنه ستقام فعاليات افتراضية في ظل فيروس كورونا ثقافية كعرض متاحف او مسارات ثلاثية الأبعاد، لافتًا إلى ان العام الماضى اقيمت عدد من الاحتفاليات المصرية الشعبية فى المهرجان القبطى المصرى فى تورونتو وفى عدد من المناطق.









وأضاف سفير مصر بكندا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم"، المذاع على فضائية " الحياة"، أن كورونا يفرض سيطرته على الوضع حتى الان، خاصة وان السلطات الكندية لا تسمح الا بتجمع 10 افراد فقط، لذلك يتم العمل على التنسيق مع السفارة المصرية فى كندا والتجمعات المصرية لعمل فعاليات افتراضية.





وتابع انه سيتم تدشين ندوات ثقافية واقتصادية وعرض متاحف ومناطق سياحية اونلاين من خلال الجولات الافتراضية ثلاثية الابعاد، مضيفًا أن كندا بها جالية مصرية يصل عددها إلى 300 الف مصرى.





وأوضح ان التجمعات المصرية منتشرة فى كافة المقاطعات الكندية وتنظم السفارة فعاليات مختلفة للمصريين بمختلف المقاطعات، وتعمل على اثراء الحياة الثقافية.





وأشار إلى أن عددا من المصريين بكندا يشغلون مناصب كبيرة فى كندا، مؤكدًا أنه فى الانتخابات الأخيرة كان يوجد 5 مرشحين فى البرلمان الفيدرالى الكندى، كما انه يوجد عمدة مصري، وعمداء ورؤساء للجامعات من المصريين.







