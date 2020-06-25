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أعرف وطنيتك وإيمانك بهذا البلد.. مصطفى بكري يوجه رسالة لـ مكرم محمد أحمد ..فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:07 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك تغييرات قد حدثت في تشكيل الهيئات الإعلامية مؤكدا أن كرم جبر أصبح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلفا لـ مكرم محمد احمد.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن القرارات تضمنت أيضا تولي المهندس عبد الصادق الشوربجي منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كما استمر حسين زين فى منصبه كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام.

وهنأ مقدم برنامج حقائق وأسرار الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدي البلد  بحصولها على عضوية المجلس الأعلى للإعلام.


ووجه بكري رسالة لـ مكرم محمد احمد  قائلا:" أنني أعرف وطنينك وايمانك بهذا البلد ومهنيتك وكنت حائط صد للدفاع عن الصحفيين لفترات طويلة عندما كنت نقيبا للصحفيين".
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