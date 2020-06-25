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أخبار البلد

مليون راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس و442 ألف بالسكة الحديد.. تفاصيل

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:09 م
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل، عن عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الأربعاء، وبلغ عدد ركاب الخط الأول 606062، والخط الثاني 397153، والخط الثالث 66262.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن إجمالي عدد ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة بلغ 1069477.

فيما بلغ عدد ركاب السكة الحديد أمس وفق بيان الوزارة 442561 راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.
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