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حوادث

شرطة التموين تضبط 1.590 طن مصنعات لحوم فاسدة بالقاهرة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:03 ص
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لحيازته 1,590 طن "مصنعات دواجن – شاورمة – كبد وقوانص" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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