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أخبار البلد

قناة فضائية تعتذر للكنيسة الكاثوليكية عن نشرها تصريحات غير حقيقية لـ بابا الفاتيكان

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:20 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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سامح سلام
أعلنت قناة الكرمة المسيحية أنها تعتذر عن ما صدر في إحدى الحلقات التي تم بثها عبر القناة وتتضمن تصريحات لقداسة بابا الفاتيكان ليس لها علاقة بالواقع، وهو ما دفع الكنيسة الكاثوليكية في مصر إلى إصدار بيان يدين فيه ما تم بثه خلال الحلقة من نسب أقوال لقداسة البابا فرنسيس.

وجاء في نص البيان الذي أصدرته قناة الكرمة، "تحترم وتقدم قناة الكرمة كل الطوائف و الكنائس التى هدفها الكرازة والتعليم الكتابي ونعمل بكل الحب والتعاون مع جميع الطوائف".

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وأضاف البيان، نعتذر عن ما جاء في أحد الحلقات التي تعرضت للكنيسة الكاثوليكية وانساب تصريحات لقداسة البابا فرنسيس لا تمت للواقع بصلة، وإذ نعتبر أنفسنا والكنائس المختلفة كجسد المسيح الواحد ونعمل على الكرازة والتعليم، ونأكد على شراكتنا و احترامنا ومحبتنا للكنيسة وشركاتنا في الخدمة.

ونوه البيان إلى أنه تم حذف الفيديو من جميع وسائل العرض و التواصل الاجتماعي بالقناة، ونستكمل خدمتنا وعملنا كجسد واحد وهدفنا خلاص النفوس، وشكر لكل من تفاعل معنا ونعلن تقديرنا ومحبتنا للجميع.

كان نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية ومسئول المكتب الإعلامي الكاثوليكي في مصر قد أعلن في بيان له اليوم أنه شاع مؤخرا بين وسائل التواصل الاجتماعي برنامج صادر عن أحد القنوات الفضائية يتحدث عن تعاليم وأقوال للبابا فرنسيس دون أي مرجعية او توثيق لما قيل.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر أنه مع كل الاحترام لإدارة القناة، إلا اننا نجد فقدان كامل للموضوعية والمصداقية، والتعرض لتعاليم وعقيدة الغير، وفقدان للمنطق في الحوار والعرض.

وتابع قائلا، أن البرنامج ذكر  تصريحات وتعاليم لقداسة البابا فرنسيس دون أي مرجعية لوثائق او مصادر رسمية من الفاتيكان، او من الكنيسة الكاثوليكية بصفة عامة، وبالتالي خالية من أي صحة.

وأشار الأنبا باخوم إلى أن البرنامج يخلط بين أمرين، الأول، مفهوم التعاون والحوار بين الأديان والاتفاق على قيم إنسانية تدفعنا للتعايش السلمي واحترام ديانة الآخر، وهو شيء نسعى له جميعا، والثاني التوحيد أي مزج كل الأديان في ديانة واحدة وهذا لم يذكر ابدا في أي من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

ونوه المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية إلى أنه تم  التواصل بالفعل مع القناة وتم طلب حذف الفيديو وتقديم اعتذار رسمي، كما تقرر مقاطعة القناة وايقاف كل وسائل التعاون معها حتى صدور الاعتذار الرسمي.


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