أبرز أخبار التوك شو: رئيس النواب الليبي: سندافع بشراسة عن أمننا القومي.. مليون إصابة بـ كورونا عالميا في أسبوع

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن الليبيين مستعدون للتضحية لنصرة بلادهم، مردفا:"سندافع بشراسة عن أمننا القومي بمعاونة مصر حال تم تجاوز الخطوط الحمراء".
وتابع عقيلة صالح خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"،:"استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها، منوها في الوقت نفسه أن دعوة السيسي كانت مطلبًا ليبيًا، واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.
أكد الدكتور مصطفى الزايدي نائب وزير الخارجية الليبي الأسبق أنه لأكثر من 6 أشهر من بداية هذا العام كان هناك تدخل عسكري من تركيا في ليبيا سواء تدخل بري أو بحري أو جوي.
وأضاف الزايدي خلال لقاء له لبرنامج "أخر الأسبوع" عبر فضائية صدى البلد، أن هناك آلافا من المرتزقة السوريين الذين يشتغلون في المنظومة العسكرية والأمنية التركية، مشيرا إلى أن هناك قصفا للمدن من القوات التركية.
محافظ الشرقية: لا إصابات بـ كورونا اليوم بين طلاب الثانوية العامة.. فيديو
توجه المتحدث باسم القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بالتحية للدول العربية الشقيقة التي تفهمت حقيقة المشهد الليبي، مهنئًا الشعب الليبي على تضحياته ضد الإرهاب.
وأكمل: "نحيي مصر على تضامنها مع الشعب الليبي وحرصها على أمنه واستقراره والروابط التاريخية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعبر عن موقف الدول العربية وليست مصر فحسب".
تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.
وقال محافظ الشرقية خلال مداخلة على قناة أكسترا نيوز، إن الاستمرارية في المرور على المدارس يجعل هناك نوعا من المتابعة وتطبيق جميع الإجراءات.
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن العالم قد سجل مليون إصابة بفيروس كورونا وذلك خلال ثمانية أيام فقط.
وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن إنتشار المرض زاد بشكل سريع ولكن في الوقت نفسه شراسة المرض قد قلت.
ردت الفنانة هالة صدقي، على سؤال " ليه مالكيش ولا مشهد جريء فى السينما المصرية؟" فقالت " اتعرض عليا كتير جدًا بس أنا اللى رفضت أنى أعملها".
وأضافت هالة صدقي، خلال حوارها ببرنامج " اسألنى" المذاع على قناة سي بي سي، أنها لا تستطيع عمل مشهد بدون الإحساس به، مؤكدة " ده عيب مني ومعرفش اعمل مشاهد جريئة فى تواجد عمال ومصورين" ولذلك رفضت أشياء كثيرة بسبب المشاهد التى لا أحسها.
بكت الفنانة سلوى محمد على حزنا على رحيل زوجها المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي قبل استلام جائزة الدولة بعد فوزه في التفوق في فرع الفنون المسرحي.
ووجهت الفنانة سلوى محمد على خلال برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد" رسالة لزوجها الراحل: "كنت أتمنى أن زوجي يستلم الجائزة بنفسه، ولكني متأكدة أنه ينظر إلينا من الجنة وفرحان".
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الشيخة إقبال الصباح، أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا، مؤكدا انها اوفت بوعدها وقام وفد من مكتبها ظهر الإثنين الماضي بتوزيع مبلغ مليون جنيه على العائدين من ليبيا.
وعرض بكري خلال برنامج حقائق وأسرار فيديو للمصريين العائدين من ليبيا بعد استلامهم المبلغ الذي ارسلته الشيخة إقبال الصباح.
قال المهندس أشرف رسلان ، رئيس هيئة السكك الحديدية ، إن ميناء الإسكندرية استقبل أول دفعة توريد عدد 1300 عربة من العقد المصرى - الروسى - المجرى .
وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن دفعة توريد عدد 1300 عربة مقسمة إلى 500 عربية للدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية وأخرى مكيفة ، بالإضافة لعدد 300 عربة درجة أولى وثانية فاخرة .
قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز من المقرر أن يتواجد بعد غد السبت فى الأسواق مع بداية العودة التدريجية لفتح المحال التجارية.
وأضاف سمير فرج، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن قانون حماية المستهلك يتضمن 3 محاور واشتراطات أساسية منها السعر الشامل، والإعلان عنه، بجانب الفاتورة الوجوبية للمستهلك.