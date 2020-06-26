أبرز أخبار التوك شو: رئيس النواب الليبي: سندافع بشراسة عن أمننا القومي.. مليون إصابة بـ كورونا عالميا في أسبوع

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

وتابع عقيلة صالح خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"،:"استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها، منوها في الوقت نفسه أن دعوة السيسي كانت مطلبًا ليبيًا، واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

توجه المتحدث باسم القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بالتحية للدول العربية الشقيقة التي تفهمت حقيقة المشهد الليبي، مهنئًا الشعب الليبي على تضحياته ضد الإرهاب.





وأكمل: "نحيي مصر على تضامنها مع الشعب الليبي وحرصها على أمنه واستقراره والروابط التاريخية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعبر عن موقف الدول العربية وليست مصر فحسب".



