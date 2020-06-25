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بكري: الشيخة إقبال الصباح أوفت بوعدها وتبرعت بمليون جنيه لـ العائدين من ليبيا.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:48 م
الشيخة إقبال الصباح
الشيخة إقبال الصباح
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الشيخة إقبال الصباح، أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا، مؤكدا انها اوفت بوعدها وقام وفد من مكتبها ظهر الإثنين الماضي بتوزيع مبلغ مليون جنيه على العائدين من ليبيا.

وعرض بكري خلال برنامج حقائق وأسرار فيديو للمصريين العائدين من ليبيا بعد استلامهم المبلغ الذي ارسلته الشيخة إقبال الصباح.

وقام وفد من مكتب الشيخة الكويتية إقبال الصباح ظهر الإثنين بتوزيع مبلغ مليون جنيه علي المصريين العائدين من ليبيا مؤخرا،بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه لعدد 23 ممن تم إطلاق سراحهم مؤخرا بعد اعتقالهم في ترهونة،علي أن يوزع باقي المليون جنيه علي أسر الشهداء.


كانت الشيخة إقبال الصباح، أجرت اتصالا هاتفيا بالاعلامي مصطفي بكري خلال تقديمه لحلقة برنامج"حقائق وأسرار"الخميس الماضي علي قناة "صدي البلد"معلنة تبرعها للعائدين.


وظهر اليوم تسلم المستحقون شيكات بالمبالغ المستحقة،بحضور وفد من مكتبها يتقدمهم المستشار أكرم موافي وعبدالعزيز خيري والصحفي محمد شعبان مندوبا عن الإعلامي مصطفي بكري.
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