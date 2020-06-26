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رياضة

القماش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة قطاع الناشئين في الإسماعيلي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:14 ص
خالد القماش ، نجم
خالد القماش ، نجم الإسماعيلي
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نانسي ابراهيم
دخل خالد القماش، نجم الإسماعيلي والمدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، دائرة المرشحين بقوة لخلافة طارق زين في تولي رئاسة قطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة القادمة.

وتقدم طارق زين باستقالته من رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، إضافة لتقديم كل مدربي القطاع استقالتهم لمجلس الإدارة، وتم موافقة المجلس علي جميع الاستقالات لإعادة تشكيل القطاع من جديد.

ويعتبر  خالد القماش  من أقوي المرشحين لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، خاصة لما يمتلكه من خبرات واسعة.

جدير بالذكر أن خالد القماش  سبق أن عمل مدربا للنادي الإسماعيلي من قبل، كما تألق مع عديد من الفريق أبرزهم فريق اتحاد الشرطة، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال التدريب واكتشاف النجوم.
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