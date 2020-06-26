القماش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة قطاع الناشئين في الإسماعيلي

دخل خالد القماش، نجم الإسماعيلي والمدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، دائرة المرشحين بقوة لخلافة طارق زين في تولي رئاسة قطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة القادمة.
وتقدم طارق زين باستقالته من رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، إضافة لتقديم كل مدربي القطاع استقالتهم لمجلس الإدارة، وتم موافقة المجلس علي جميع الاستقالات لإعادة تشكيل القطاع من جديد.
ويعتبر خالد القماش من أقوي المرشحين لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، خاصة لما يمتلكه من خبرات واسعة.
جدير بالذكر أن خالد القماش سبق أن عمل مدربا للنادي الإسماعيلي من قبل، كما تألق مع عديد من الفريق أبرزهم فريق اتحاد الشرطة، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال التدريب واكتشاف النجوم.