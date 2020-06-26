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ثقافة

تعرف على آخر موعد للتقدم لجائزة ابن خلدون للترجمة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، عن مد موعد قبول الأعمال المتقدمة للترشح لجائزة ابن خلدون – سنجور للترجمة في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها "13" للعام 2020.

وأوضح البيان الصادر عن المنظمة أنه تم مد الفترة نظرًا للظروف المستجدة المتعلقة بجائحة "كورونا"، إذ مددت فترة الترشح إلى 31 يوليو 2020 بدلًا من 31 مايو الماضي.

وتُمنح الجائزة التي أُحدثت عام 2007 ومقرها تونس، لعمل مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، أو من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية في مجالات الأدب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتُقبل الترشيحات لهذه الجائزة من المترجمين الذين تنطبق عليهم شروط الجائزة، ومن الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز الدراسات والبحوث في الوطن العربي والفضاء الناطق بالفرنسية وكذلك من دور النشر.
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