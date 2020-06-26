المصريون يستحوذون على 81% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي، بينما استحوذ

الأجانب على نسبة 12.2 %و العرب على 6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



