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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 81% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.2 %و العرب على 6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 7.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي ليستقر عند مستوى 579.6 مليار جنيه مقابل مستوى 586.9 مليار جنيه.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10890 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو  0.3%بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 4.46% مغلقا الفترة عند 1380نقطة .. بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.46% مغلقا الفترة عند 1515.9 نقطة.

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.44%مغلقا عند 12587 نقطة.. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.6%مغلقا الفترة عند 2165 نقطة.

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