تراجع مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات نهاية الاسبوع بخسائر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين





كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 586.870 مليار جنيه.







