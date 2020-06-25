AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات نهاية الاسبوع بخسائر 6 مليارات جنيه

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:03 م
محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين

كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 586.870 مليار جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1688 نقطة

 وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 12587 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2165 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تنفيذ 37 ألف عملية تداول بقيمة مليار جنيه بالبورصة اليوم

تراجع أسهم أكثر من 100 شركة بالبورصة اليوم

البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتربح 9.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات

ترشيحاتنا

تلقت طلبات تصديره للخارج.. شركة دواء مصرية تطرح عقارا لعلاج كورونا الشهر المقبل

رئيس الوزراء يحدد مواعيد استقبال رواد الأندية ومراكز الشباب والجيم .. تعرف عليها

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25-6-2020

بشرى سارة.. السعودية تقرر عودة الحياة لطبيعتها بهذه الطريقة

مصاب بجلطة في المخ.. أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع ؟ الإفتاء توضح

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

رئيس الوزراء يحدد مواعيد استقبال رواد الأندية ومراكز الشباب والجيم .. تعرف عليها

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصوة على الشاطئ

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة غريبة.. سارة الشامي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابها

بنسبة 30 % .. فيروس كورونا يسبب مشاكل بالرئة حتى بعد التعافي