إبراهيم سعيد: صالح جمعة لم يظهر مع الأهلي حتى الآن

أكد أبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن صالح جمعه لم يظهر مع الأهلي حتى الآن ولم يُشارك في الكثير من المباريات لإبتعاده عن مستواه المعهود وعدم قناعة المدرب باللاعب.





وأضاف "سعيد" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن صالح لاعب يمتلك قدرات فنيه عاليه ولكنه لم يستفيد بها نهائيًا حتى الآن ولم يظهر مع الأهلي منذ عودته من الإحتراف.





وتابع عليه أن يستغل المهارة التي يمتلكها ويجتهد من أجل المشاركة في المباريات خاصة بعد خروجه بنسبة كبيرة من حسابات الجهاز الفني.



