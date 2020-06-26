شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

اقر والد الفتاة التى لقيت مصرعها أثر سقوطها من اعلى سطح العقار سكنها ب١٥ مايو ، أن نجلته قبل وفاتها بساعات كنت تلهو اعلى سطح منزلنا مع أولاد الجيران بواسطة الطائرات الورقية .





وأضاف والدها واسمه حسام إسماعيل " ٥٢ سنة " موظف بالمعاش بأنه لم يتهم احد بالوقوف وراء وفاتها ، وأن الحادث قضاء وقدر ، نتيجة أنزلاق قدماها من اعلى سلم حديدى كان موجود أعلى سطح العقار ، لتسقط من أعلى العقار جثة هامدة ، بسبب " الشبشب " التى كانت ترتديه بقدميها .





وتأيد أقوال والدها بشهود عيان من اصدقائها من أبناء الجيران الذين كانوا شاهدين على الحادث .





وكان قسم شرطة ١٥ مايو قد تلقى بلاغا بسقوط فتاة من اعلى سطح عقار بدائرة القسم لتلقى مصرعها فى الحال .





على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ ، وتبين أن الفتاة واسمها ملك حسام " ١٤ سنة " طالبة بالصف الثانى الاعدادى كانت تلهو بطائرة ورقية من اعلى سطح منزلها فانزلقت قدماها لتقسط من اعلى السطح جثة هامدة .





وتبين أنها توفيت نتيجة اصابتها بكسر فى قاع الجمجمة والفقرات العنقية، تم نقلها إلى مشرحة النيابة بزينهم ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .