فان دايك يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

احتفل الهولندى فان دايك، نجم ليفربول بفوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عامًا.





ونشر فان دايك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» صورة له برفقة عدد من زملائه، احتفالًا بالتتويج باللقب.





ومنح تشيلسي ليفربول اللقب قبل 7 جولات من النهاية، بعدما تغلب على مانشستر سيت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» بنتيجة 2-1.





ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.























