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محافظات

شمل 3 فيلات سكنية.. السيطرة على حريق عشش رأس البر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط ، من السيطرة  التامة على الحريق الذى شب باحدى العشش برأس البر، حيث امتدت النيران التى اشتعلت باحدى الفيلات السكنية براس البر لتشمل الحريق 3 فيلات سكنية بشارع 77 برأس البر.

وتم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل ان يمتد لـ الباقي الشقق السكنية والمنطقة بالكامل.

وأسفر الحريق عن وفاة كلب داخل احدى العشش بعد تفحمه تماما واصابة 3 اشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم بالاسعاف الى مستشفي راس البر المركزى وتم تماثلهم للشفاء وحالتهم مستقرة صحيا وغادروا المستشفي.

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كان قد تلقي اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط ،إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بشارع 77 براس البر داخل احدى العقارات السكنية أدى لاشتعال النيران داخل العقار بالكامل وامتداده إلى عقارين آخرين "عشش مجاورة" .

تبين من المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي وتم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



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