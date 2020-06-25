AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. محافظ دمياط تكرم طاقم التمريض والإسعاف لجهوده في أزمة كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي

استقبلت ،اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة و الدكتور هيثم فرج المشد مدير عام هيئة الاسعاف وعدد من ممثلى بعض الإدارات بالمديرية وطاقم التمريض و الاسعاف بالمحافظة ...

حيث استهلت المحافظ ذلك اللقاء بتوجيه الشكر والتحية لهم نظرًا لما قدموه من جهود و عطاء لامثيل له فى التعامل مع أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19"، معربة عن فخرها الشديد بذلك الأداء المتميز والمشرف ، كما أكدت أنهم بجانب الأطباء يعملون فى الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الوباء والحفاظ على سلامة المواطنين.. 
أقرأ أيضا:

هذا وقد كرمت الدكتورة منال عوض كلًا من الدكتور هيثم المشد مدير عام هيئة الاسعاف، الدكتور أحمد رجب مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة،  سمير العزبى مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية،  فتنة أبو العلا رئيس تمريض مستشفى صدر دمياط،  فاطمة صالح رئيس تمريض مستشفى صدر دمياط سابقًا، هدى قاسم رئيس تمريض مستشفى الحميات،  رباب الشرقاوى وكيل تمريض مستشفى الحميات،  سعدية الحلو وكيل تمريض مستشفى دمياط العام،  نهى عز الدين وكيل تمريض مستشفى دمياط العام،  السيد عنتر مراقب أول أمراض معدية بالمديرية،  أحمد خليل مراقب أول ترصد بالمديرية، كما كرمت المحافظ أيضًا رضا الديدامونى مراقب الترصد بالإدارة الصحية بدمياط،  يوسف ناصف مراقب الأمراض المعدية بالإدارة الصحية بدمياط،  رضا عبد الله مراقب أول الإدارة الصحية بكفر سعد ، و المسعف سمير مُصبح بالإنابة عن جميع العاملين بهيئة الاسعاف ، حيث أهدتهم شهادات تقدير تكريمًا لتفانيهم فى أداء مهام عملهم وجهودهم الكبيره خلال الفتره الماضيه ..

ومن جانبه توجه مدير مديرية الصحة بالشكر الجزيل إلى الدكتورة منال عوض و اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لما قدموه من دعم كامل للفرق الطبية ومدهم يد العون للعبور من تلك الأزمة.. 

والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد قامت بتكريم الدكتور محمود طلحة و عدد من الكوادر الطبية خلال لقائها معهم أمس الأربعاء لنقل تقدير وشكر جميع أهالى المحافظة لما يقومون به من جهد رائع فى مواجهة فيروس كورونا المستجد...
شاهد.. محافظ دمياط تكرم طاقم التمريض والإسعاف لجهوده في أزمة كورونا
شاهد.. محافظ دمياط تكرم طاقم التمريض والإسعاف لجهوده في أزمة كورونا
شاهد.. محافظ دمياط تكرم طاقم التمريض والإسعاف لجهوده في أزمة كورونا
شاهد.. محافظ دمياط تكرم طاقم التمريض والإسعاف لجهوده في أزمة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي 5 حالات جديدة من كورونا بدمياط

إسعاف دمياط: تجهيز 10 سيارات إسعاف لنقل مصابي كورونا وتدريب 150 سائقا ومسعفا

محافظ بني سويف يكرم أسر الشهداء و9 ممرضات متعافات من كورونا

وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفى الصدر ويشيد بالطاقم الطبي ..صور

إسعاف دمياط يتصدى لكورونا ب160 مسعفا

لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى الحميات والصدر

ترشيحاتنا

سد النهضة فى مرحلة خطيرة.. ومذكرة السودان كشفت عن أضرار جسيمة..أستاذ موارد مائية يوضح

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابها

إصابة الفنان عبد الله مشرف بجلطة في المخ

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

تلقت طلبات تصديره للخارج.. شركة دواء مصرية تطرح عقارا لعلاج كورونا الشهر المقبل

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

رئيس الوزراء يحدد مواعيد استقبال رواد الأندية ومراكز الشباب والجيم .. تعرف عليها

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصوة على الشاطئ

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة غريبة.. سارة الشامي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابها

بنسبة 30 % .. فيروس كورونا يسبب مشاكل بالرئة حتى بعد التعافي