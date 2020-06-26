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أخبار العالم

رغم معارضة ترامب.. النواب الأمريكي يمرر قانون إصلاح الشرطة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة.

وأحال المجلس التشريع إلى مجلس الشيوخ رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونجرس.

وجاء التصويت في مجلس النواب، بتأييد 236 عضوا ومعارضة 181، وذلك بعد شهر من وفاة المواطن ذو الأصول أفريقية، جورج فلويد، الذي فجر احتجاجات استمرت أسابيع على وحشية الشرطة.

ومن غير المرجح أن يمر مشروع القانون، الذي ينص على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة لتحجيم سوء السلوك داخل الشرطة، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون، الأربعاء، دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.

 وفي وقت سابق، وقع ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإصلاح الشرطة، متعهدا بأن يعبد الطريق أمام الالتزام بأعلى "المعايير المهنية".





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