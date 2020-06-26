بإطلالة ساحرة.. سارة خليفة تستعرض رشاقتها على إنستجرام

شاركت الإعلامية سارة خليفة، متابعيها صور جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت، سارة خليفة في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان مجسم باللون العسلى مكشوف الكتفين، مما أظهر جسمها رشيقًا، ورسمت تاتو على كتفها.



واعتمدت سارة خليفة على ترك شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، ووضعت ماكياج ناعم متناسق مع إطلالتها.



يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام وقدمت برنامج "شباب ستار" عام 2012، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.



وقدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، وتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.



وقامت سارة خليفة بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق بينهما بعد 6 أشهر فقط.





