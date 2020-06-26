علاقات مصر مع دول الخليج على مائدة رجال الأعمال الأحد المقبل

تنظم جمعية رجال الأعمال يوم الأحد المقبل ندوة عبر الفيديو كونفرانس مع المكاتب التجارية بدول الخليج العربي بمشاركة رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد مغاوري وكذلك الوزراء المفوضين في كلا من الكويت والإمارات العربية المتحدة وجدة



وأشارت إلى أنه سيتم خلال اللقاء تحليل الوضع الاقتصادي في دول الخليج في ظل الأزمة الاقتصادية ،وتجارب دول الخليج والإجراءات الاقتصادية الاحترازية التي اتخذتها في مواجهة جائحة كورونا





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وأضافت الجمعية أنه سيتم مناقشة القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من تلك الحكومات لعودة الحياة الى طبيعتها بشكلها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي في كافة القطاعات ومنها السياحة والصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والتطوير العقاري.





وأضافت سيتم استعراض كيفية التحرك لتعزيز الدور المصري في دول الخليج في ضوء المتغيرات العالمية

أو لفتت إلى أهمية عقد اجتماعات عبر الانترنت مع منظمات الأعمال والغرف التجارية في دول الخليج بصفة دورية لبحث فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال