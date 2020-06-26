منح بيونسيه جائزة الإنسانية في حفل Bet Awards

أعلن القائمون على حفل BET Awards الموسيقي منح النجمة العالمية بيونسيه جائزة الانسانية، تقديرا لاسهامتها االانسانية وتبرعاتها والمبادرات الخيرية التي تقوم بها على مدار السنوات الماضية.





ويقام حفل BET Awards هذا العام في الـ 29 من شهر يونيو عن طريق اعلان جوائز النجوم والنجمات الفائزين فقط، بسبب توقف الحفلات والتجمعات نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد.





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وعلى صعيد آخر، طرحت بيونسيه أغنية جديدة بعنوان Black Parade بالتزامن مع اطلاقها مبادرة خيرية تحمل نفس اسم الاغنية black parade route.





وتهدف المبادرة التي اطلقتها النجمة العالنية التي تلبغ من العمر 38 عاما، مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة لاصحابها من ذوي البشرة السمراء بالتزامن مع عيد " يوم الحرية" الذي صادف الـ 19 من شهر يونيو.



